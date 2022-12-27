Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях

Мероприятие прошло в средней школе № 4 сельского поселения Троицкое Сунженского района. Ребятам рассказали о военных профессиях, а также о вузах, где можно получить соответствующее образование.

Также для школьников провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и ответили на вопросы ребят.