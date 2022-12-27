Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях

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Сотрудники Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» провели занятие со старшеклассниками, изъявившими желание поступить в военные учебные заведения, сообщила газете «Ингушетия» руководитель организации Мадина Богатырева.

Мероприятие прошло в средней школе № 4 сельского поселения Троицкое Сунженского района. Ребятам рассказали о военных профессиях, а также о вузах, где можно получить соответствующее образование.

Также для школьников провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и ответили на вопросы ребят.

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