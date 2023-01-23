Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях

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Учащихся старших классов сельского поселения Нестеровское, намеревающихся поступить в военные учебные заведения, познакомили с военными профессиями.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, юноши и девушки, которые намечают связать свою жизнь с армией, собрались в средней школе № 1. Ребятам поведали о военных профессиях, а также об учебных заведениях, где можно получить соответствующее профильное образование.

Кроме того, для школьников организовали мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и ответили на вопросы.

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