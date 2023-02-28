Конституция

Ингушским школьникам рассказали об истории создания Конституции республики

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В Центре культурного развития города Магаса прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Ингушетия, рассказал нашему изданию представитель учреждения.

Воспитанникам кружков ЦКР рассказали об истории принятия Конституции, целях ее создания, поделились некоторыми фактами о высшем нормативном правовом акте республики.

По завершении мероприятия школьники задавали вопросы по теме, а также в очередной раз была подчеркнута важность проведения такого рода мероприятий.

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