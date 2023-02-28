Ингушским школьникам рассказали об истории создания Конституции республики

Воспитанникам кружков ЦКР рассказали об истории принятия Конституции, целях ее создания, поделились некоторыми фактами о высшем нормативном правовом акте республики.

По завершении мероприятия школьники задавали вопросы по теме, а также в очередной раз была подчеркнута важность проведения такого рода мероприятий.