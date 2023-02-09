Ингушским школьникам рассказали об опасности употребления наркотиков
В Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района состоялась профилактическая беседа со школьниками на антинаркотическую тему «Не поддавайся соблазну», сообщила пресс-служба РДНТ Ингушетии.
Участниками мероприятия, цель которого было оградить молодежь от употребления наркотиков и психотропных препаратов, а также приобщить их к здоровому образу жизни, стали учащиеся второй сельской школы.
В ходе мероприятия состоялся просмотр и обсуждение видеоролика «Десять тяжелых лет», в котором показано, какой страшной и тяжелой становится жизнь людей, попавших в сети наркомании.