Профилактика наркомании

Ингушским школьникам рассказали об опасности употребления наркотиков

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района состоялась профилактическая беседа со школьниками на антинаркотическую тему «Не поддавайся соблазну», сообщила пресс-служба РДНТ Ингушетии.

Участниками мероприятия, цель которого было оградить молодежь от употребления наркотиков и психотропных препаратов, а также приобщить их к здоровому образу жизни, стали учащиеся второй сельской школы.

В ходе мероприятия состоялся просмотр и обсуждение видеоролика «Десять тяжелых лет», в котором показано, какой страшной и тяжелой становится жизнь людей, попавших в сети наркомании.

 

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