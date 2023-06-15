Ингушским школьникам рассказали об опасности употребления наркотиков

Как сообщили в мэрии города, ребята узнали о разрушительном действии наркотиков, причинах их употребления. Дети пришли к выводу, что надо вести здоровый образ жизни и не поддаваться соблазнам, которые могут лишить человека жизни и здоровья.

«Сегодня наркомания — бич современного общества, угрожающий нации. Число потребляющих наркотики увеличивается из года в год. И одно из лекарств против этой опасной болезни — правда о ней», — подчеркнул представитель администрации.