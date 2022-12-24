Культура

Ингушским школьникам рассказали об особенностях национального танца

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района в рамках проекта «Культура для школьников» ребятам рассказали об особенностях ингушского национального танца, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Увлекательную беседу со школьниками провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева.

«Затронутая тема является в настоящее время актуальной. Зачастую молодежь позволяет себе отступать от канонов национального ингушского танца, нарушая эстетическую наполненность национальной хореографии, что, несомненно, наносит урон танцевальной культуре народа», — рассказала Евлоева.

По ее словам, ребята узнали, что народный танец ингушей — это не просто изящное и виртуозное исполнение, это еще и выражение традиций, характера народа. Плавные и красивые движения девушек, строгость, скромность и вместе с тем грациозность, стремительные движения юношей, их ловкость и сила всегда покоряли зрителей.

«В ингушских танцах привлекают не внешние трюки, а целомудрие, элегантность, грация, благородство осанки, совершенство владения своей пластикой», — рассказала худрук.

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