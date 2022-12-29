Ингушским студентам рассказали о работе агентства недвижимости

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, модератором мероприятия выступила и. о. руководителя РЦСТВ ИнгГУ Ася Мальсагова.

С приветственным словом к студентам обратился исполнительный директор общественной организации «Деловая Россия» Магомед Ахриев, который подчеркнул необходимость такого рода сотрудничества между потенциальными работодателями и соискателями, значимость открытости работодателей для молодого поколения.

Главный маркетолог и бизнес тренер агентства недвижимости «Этажи» Рамазан Нальгиев подробно рассказал о деятельности компании, о том, какие услуги она предоставляет, о внутренней политике, коллективности работы. На примере личного опыта он поделился программой взаимодействия с собственником и покупателем, как нужно и не следует вести себя с клиентами, какими основными качествами необходимо обладать будущему маркетологу.

HR-менеджер компании Лейла Ведзижева разъяснила, какие этапы нужно соблюсти при трудоустройстве, как правильно подать себя потенциальному работодателю, как пройти собеседование.

Руководитель кадрового агентства «Вакансии» Магомед-Расул Кузьгов рассказал о спектре предоставляемых услуг, о том, как создавалась онлайн-площадка, какие сложности встречались на пути и как они их преодолевали. Студентам интересно было узнать о количестве поступающих вакансий, о налаживании связи с потенциальными работодателями, о том, как ведётся подбор будущих соискателей по заявленным критериям работодателей.

В заключение мероприятия студенты имели возможность заполнить резюме, оставить свои комментарии, ознакомиться с имеющимися вакансиями от представленных организаций, а также получить буклеты от компаний.