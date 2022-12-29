Ингушским студентам рассказали о работе агентства недвижимости

0

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ИнгГУ на площадке вуза провел для студентов презентацию агентства недвижимости «Этажи» и кадрового агентства «Вакансии».

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, модератором мероприятия выступила и. о. руководителя РЦСТВ ИнгГУ Ася Мальсагова.

С приветственным словом к студентам обратился исполнительный директор общественной организации «Деловая Россия» Магомед Ахриев, который подчеркнул необходимость такого рода сотрудничества между потенциальными работодателями и соискателями, значимость открытости работодателей для молодого поколения.

Главный маркетолог и бизнес тренер агентства недвижимости «Этажи» Рамазан Нальгиев подробно рассказал о деятельности компании, о том, какие услуги она предоставляет, о внутренней политике, коллективности работы. На примере личного опыта он поделился программой взаимодействия с собственником и покупателем, как нужно и не следует вести себя с клиентами, какими основными качествами необходимо обладать будущему маркетологу.

HR-менеджер компании Лейла Ведзижева разъяснила, какие этапы нужно соблюсти при трудоустройстве, как правильно подать себя потенциальному работодателю, как пройти собеседование.

Руководитель кадрового агентства «Вакансии» Магомед-Расул Кузьгов рассказал о спектре предоставляемых услуг, о том, как создавалась онлайн-площадка, какие сложности встречались на пути и как они их преодолевали. Студентам интересно было узнать о количестве поступающих вакансий, о налаживании связи с потенциальными работодателями, о том, как ведётся подбор будущих соискателей по заявленным критериям работодателей.

В заключение мероприятия студенты имели возможность заполнить резюме, оставить свои комментарии, ознакомиться с имеющимися вакансиями от представленных организаций, а также получить буклеты от компаний.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Малгобека Мусса Галаев отчитался о проделанной работе за 2022 год
В Сунженском районе Ингушетии провели совещание с главами сел по призывной кампании
Коммунальные и дорожные службы Магаса в каникулы будут работать в штатном режиме
В краеведческом музее Ингушетии прошла экскурсия для школьников города Назрани
Мэрия Назрани Ингушетии раздала более 4 тыс. новогодних подарков
Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»
Жительница Ингушетии перевела 40 тыс. рублей дистанционному мошеннику
В селе Нестеровское Ингушетии состоялся новогодний концерт для детей и взрослых
В МКЖР Ингушетии в праздничные дни пройдет акция «Новогодние каникулы в музее»
Прокуратура Ингушетии утвердила план проверок юридических лиц и ИП на 2023 год
ВС Ингушетии признал незаконным приказ об отчислении 45 студентов госуниверситета

Главное

Яндекс.Метрика

 