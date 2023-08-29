Ингушским ветеринарам повысят зарплату

«Постановлением правительства утверждено положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных ветеринарному управлению республики. На основании решения с 1 июля оклады ветеринарных специалистов будут проиндексированы до 35% в зависимости от занимаемой должности», — сказал собеседник издания.

В управлении выразили благодарность руководству региона и республиканскому министерству финансов, изыскавшим возможность поднять зарплату ветеринарам.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрена региональная госпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Ингушетии на 2024-2028 гг.» с целью укрепления материально-технической базы и поддержания эпизоотического благополучия в республике.