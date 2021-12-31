Фестиваль

Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель серебряного и бронзового Гран-при фестиваля в Англии и 9 призовых мест

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Лауреат, победитель, а также обладатель Гран-при многих фестивалей и конкурсов образцовый хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое представил Ингушетию в трех международных онлайн-фестивалях: «Революция искусств», «Неделя искусств» и The great London fest, сообщил руководитель коллектива, член Международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев.

На фестивалях «Революция искусств» и «Неделя искусств» республику представили солисты младшего состава ансамбля с семью хореографическими постановками. Итог жюри — 6 первых и одно второе место.

На фестивале The great London fest старший и младший составы коллектива представили на суд жюри 4 разнохарактерные хореографические композиции.

Стоит отметить, что старший состав создан недавно и выступал в старшей возрастной категории наравне с государственными и муниципальными ансамблями, младший состав, обновленный с нуля, выступил в младшей категории.

На данном фестивале принимали участие около 4-х тысяч коллективов стран Европы и мира, которые представили более 11 тысяч номеров. По итогам судейских решений старший состав ансамбля стал обладателем бронзового Гран-при и лауреатом первой степени, младший состав ансамбля стал обладателем серебряного Гран-при и лауреатом первой степени.

Каждый участник ансамбля «Сийг» был награжден именным дипломом и медалью, также благодарственными именными грамотами были награждены родители участников и директор Дома культуры. Руководитель ансамбля Имагожев был награжден благодарственными письмами трех фестивалей и званием «Педагог высшей квалификации». Общая копилка наград ансамбля пополнилась двумя Гран-при и 9-ю призовыми местами.

«Мы посвящаем эту победу нашей республике и в скором времени представим Ингушетию во Всероссийском фестивале-конкурсе, который пройдет в Ставропольском крае, и будем усердно трудиться во благо нашего родного края», — сказал Имагожев.

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