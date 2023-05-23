Ингушский ансамбль «Сийг» стал дипломантом фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» удостоился диплома первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, прошедшего в Астрахани, рассказал «Ингушетии» представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, на площадке фестиваля встретились коллективы из ЮФО и СКФО, а также ДНР.

«К сожалению, наши ребята не стали лауреатами. Победителями стали ансамбль аутентичного пения «Джэныкъу» из Адыгеи, хореографический ансамбль «Гергебиль» из Дагестана и фольклорный ансамбль «Вольница» из Ростовской области. Тем не менее, участие в конкурсе всероссийского масштаба стало для юных танцоров хорошим опытом, который пригодится им в будущем», — отметил собеседник.

 

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