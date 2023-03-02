Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев одержал победу над семикратным чемпионом России
Ингушский армрестлер, чемпион России и призёр чемпионата мира Адам Баркинхоев одержал победу над 7-кратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и призёром мира Николаем Колесниченко.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования в Казани прошли в рамках 8-го тура по армфайту профессиональной лиги A1 — «Вершина».
В главном ивенте вечера, в пятираундовом противостоянии Адам Баркинхоев выиграл все пять раундов. Турнир организован Федерацией армрестлинга России и Лигой А1.