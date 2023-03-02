Армрестлинг

Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев одержал победу над семикратным чемпионом России

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Адам Баркинхоев

Ингушский армрестлер, чемпион России и призёр чемпионата мира Адам Баркинхоев одержал победу над 7-кратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и призёром мира Николаем Колесниченко.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования в Казани прошли в рамках 8-го тура по армфайту профессиональной лиги A1 — «Вершина».

В главном ивенте вечера, в пятираундовом противостоянии Адам Баркинхоев выиграл все пять раундов. Турнир организован Федерацией армрестлинга России и Лигой А1.

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