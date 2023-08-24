Армрестлинг

Ингушский армрестлер Ибрагим Сагов поборется с легендарным Тоддом Хатчингсом в Стамбуле

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26 августа текущего года в Стамбуле состоится одно из значимых соревнований по армрестлингу «Восток против Запада», Ибрагим Сагов представит на этом турнире Ингушетию.

Как сообщили в Минспорта региона, на престижнейших состязаниях лучшие спортсмены мира будут участвовать в профессиональных поединках. Ибрагим Сагов накануне получил приглашение от Энгина Терзи, организатора соревнований и выдающегося армрестлера с более чем 40 международными титулами.

«Я, организатор Международной организации армрестлинга «Восток против Запада», с гордостью приглашаю Ибрагима Сагова на поединок с легендарным американским армрестлером Тоддом Хатчингсом, который состоится 26 августа 2023 года в Стамбуле, Турция. Также мы пригласили Ибрагима Тимурзиева и Хусена Котиева, тренеров Ибрагима Сагова», — сообщил Энгин Терзи.

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