Армрестлинг

Ингушский армрестлер Муса Тебоев одержал победу над шестикратным чемпионом мира

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В Санкт-Петербурге на проекте «Вершина #12» в пятираундовой схватке по пара-армрестлингу ингушский спортсмен Муса Тебоев одержал победу со счетом 5:0 над шестикратным чемпионом мира из Перми Никитой Зоновым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Муса Тебоев, яркая звезда пара-армрестлинга, продемонстрировал свою непревзойдённую силу и технику, победив одного из самых титулованных спортсменов в этом виде спорта. Его тренировки под руководством Котиева Хусена и Тимурзиева Ибрагима позволили достичь высокого уровня мастерства и стать одним из лучших пара-армрестлеров.

Соревнования по пара-армрестлингу всегда привлекают внимание любителей этого вида спорта. Их зрелищность и напряженность создают неповторимую атмосферу, а битвы между сильными и талантливыми армрестлерами оставляют яркие впечатления у зрителей.

«Проект „Вершина #12“ в Санкт-Петербурге стал еще одним подтверждением того, что пара-армрестлинг не только популярен, но и имеет своих настоящих героев. Муса Тебоев — один из таких героев, чьи победы вдохновляют других спортсменов и приносят радость его поклонникам», — подчеркнули в спортивном ведомстве региона.

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