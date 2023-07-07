Ингушский армрестлер Муса Тебоев одержал победу над шестикратным чемпионом мира

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Муса Тебоев, яркая звезда пара-армрестлинга, продемонстрировал свою непревзойдённую силу и технику, победив одного из самых титулованных спортсменов в этом виде спорта. Его тренировки под руководством Котиева Хусена и Тимурзиева Ибрагима позволили достичь высокого уровня мастерства и стать одним из лучших пара-армрестлеров.

Соревнования по пара-армрестлингу всегда привлекают внимание любителей этого вида спорта. Их зрелищность и напряженность создают неповторимую атмосферу, а битвы между сильными и талантливыми армрестлерами оставляют яркие впечатления у зрителей.

«Проект „Вершина #12“ в Санкт-Петербурге стал еще одним подтверждением того, что пара-армрестлинг не только популярен, но и имеет своих настоящих героев. Муса Тебоев — один из таких героев, чьи победы вдохновляют других спортсменов и приносят радость его поклонникам», — подчеркнули в спортивном ведомстве региона.