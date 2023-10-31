Ингушский атлет Ислам Опиев стал третьим в борьбе за Кубок России

Отмечается, что в состязаниях приняли участие 190 спортсменов из 41 субъекта страны. Воспитанник клуба «Ади Ахмад» выступал в весовой категории до 82 кг.

В поединке за бронзовую медаль Ислам Опиев одолел Аскара Марзоева из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Комментируя выступление Ислама Опиева на турнире за Кубок России, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, сообщила его пресс-служба, отметил значимость этих соревнований для спортсменов и подчеркнул, что Опиев вполне мог занять первое место, но из-за технических ошибок не смог взять золото.

«Ислам полон сил и был хорошо подготовлен к Кубку России. Что стало причиной того, что он не стал первым, будем анализировать, были допущены ошибки, нужно их проработать и исправлять», — прокомментировал Белхороев.