Греко-римская борьба

Ингушский атлет Ислам Опиев стал третьим в борьбе за Кубок России

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Ингушский спортсмен Ислам Опиев завоевал бронзовую медаль в Уфе, где прошел Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин на призы главы Республики Башкортостан.

Отмечается, что в состязаниях приняли участие 190 спортсменов из 41 субъекта страны. Воспитанник клуба «Ади Ахмад» выступал в весовой категории до 82 кг.

В поединке за бронзовую медаль Ислам Опиев одолел Аскара Марзоева из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Комментируя выступление Ислама Опиева на турнире за Кубок России, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, сообщила его пресс-служба, отметил значимость этих соревнований для спортсменов и подчеркнул, что Опиев вполне мог занять первое место, но из-за технических ошибок не смог взять золото.

«Ислам полон сил и был хорошо подготовлен к Кубку России. Что стало причиной того, что он не стал первым, будем анализировать, были допущены ошибки, нужно их проработать и исправлять», — прокомментировал Белхороев.

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