Ингушский атлет стал призером чемпионата России по армрестлингу

Атлет из республики завоевал «серебро» и отобрался на чемпионат Европы. По информации федерации армрестлинга региона, соревнования проходили в Орле. Тренируют Мусу Тебоева в Магасе Хусейн Котиев и Ибрагим Темурзиев.

Ингушетию на турнире представляли шесть спортсменов. Муса Тебоев профессионально занимается этим силовым видом спорта только четыре месяца, тем ценнее результат.