Армрестлинг

Ингушский атлет стал призером чемпионата России по армрестлингу

0

Ингушский спортсмен Муса Тебоев в весовой категории до 85 кг стал призером чемпионата России по армрестлингу среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Атлет из республики завоевал «серебро» и отобрался на чемпионат Европы. По информации федерации армрестлинга региона, соревнования проходили в Орле. Тренируют Мусу Тебоева в Магасе Хусейн Котиев и Ибрагим Темурзиев.

Ингушетию на турнире представляли шесть спортсменов. Муса Тебоев профессионально занимается этим силовым видом спорта только четыре месяца, тем ценнее результат.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях
Национальная библиотека Ингушетии приглашает пятиклассников на конкурс на лучшее знание родного языка
В Ингушетии начали готовить спутникостроителей
Роман Левченко утвержден в должности гендиректора компании «Россети Северный Кавказ»
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 530 человек
Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля
Единороссы Ингушетии провели благотворительную акцию в городе Малгобеке
Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в работе форума фермеров в Москве
В мэрии Магаса ищут рабочих для озеленения города
Прокурор Ингушетии инициирует установление порядка выплаты поощрения уволенным с гражданской службы
В Ингушетии определят лучшие дизайн-проекты благоустройства улиц в ходе голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 