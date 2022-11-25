Ингушский благотворительный фонд «Мял» передал Малгобекской больнице оборудование

Помощь оказана в целях реализации проекта по цифровизации медицинской деятельности, отметили в фонде.

Специализированные цифровые персональные медицинские устройства обеспечивают самостоятельное диагностирование и представляют интерес для врачей.

«Цифровые решения в медицине внедряются с целью повышение эффективности и качества оказываемой медицинской помощи. Важно также создать удобную инфраструктуру, которая будет помогать врачам делать свою работу эффективнее, повышать производительность клиник и оказывать медпомощь пациентам в комфортных условиях», — подчеркнула руководитель фонда «Мял» Лейла Дзейтова.