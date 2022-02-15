Ингушский благотворительный фонд «Вошал» проведёт республиканский конкурс знатоков Священного Корана

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, конкурс пройдёт в два этапа: отборочный и финальный туры. В рамках отборочного тура необходимо отправить заявку в WatsApp по номеру 8-938-005-97-69. Отбор пройдёт в режиме онлайн по видеозвонку. В финальный тур попадут 50 участников. Победители, которые разделят три места, определятся 23 февраля на курорте «Армхи».

Отмечается, что конкурс проводится среди мальчиков от 8 до 13 лет включительно. К участию в нём допускаются хафизы и победители прошлых конкурсов. Участнику необходимо наизусть знать Священный Коран, начиная с суры Ад-Духа до суры Ан-Нас.