ММА

Ингушский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против Топурии на UFC 270 из-за коронавируса

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Российский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против грузина Илии Топурии на турнире UFC 270, сообщает MMA Fighting.

27-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Топурия у себя в Twitter предложил американцу Дэну Иджу заменить Евлоева.

На счету Евлоева 15 побед в 15-ти поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. У 24-летнего Топурии 11 побед в 11-ти поединках.

Турнир UFC 270 пройдет 22 января в Анахайме.

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