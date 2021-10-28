Единоборства

Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведет бой на UFC 270 против Илии Топурии

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Перспективный полулегковес UFC Мовсар Евлоев из Ингушетии, по предварительной информации, проведет свой следующий бой 22 января следующего года на турнире UFC 270 в США.

По информации портала ALLBOXING, ингушского бойца смешанных единоборств ожидает поединок против испанца Илии Топурии.

Напомним, Мовсар Евлоев свой предыдущий поединок проводил в июне этого года, где победил единогласным решением судей Хакима Даводу. Что касается Топурии, то его последний бой состоялся в июле этого года и закончился победой нокаутом в первом раунде над Райаном Холлом.

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