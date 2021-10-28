Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведет бой на UFC 270 против Илии Топурии
Перспективный полулегковес UFC Мовсар Евлоев из Ингушетии, по предварительной информации, проведет свой следующий бой 22 января следующего года на турнире UFC 270 в США.
По информации портала ALLBOXING, ингушского бойца смешанных единоборств ожидает поединок против испанца Илии Топурии.
Напомним, Мовсар Евлоев свой предыдущий поединок проводил в июне этого года, где победил единогласным решением судей Хакима Даводу. Что касается Топурии, то его последний бой состоялся в июле этого года и закончился победой нокаутом в первом раунде над Райаном Холлом.