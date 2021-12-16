Ингушский боксер Альберт Хамхоев проведет свой очередной поединок 17 декабря в Самаре
17 декабря ингушский боксер-профессионал Альберт Хамхоев (7-0-0) проведет свой очередной поединок в Самаре.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», бой состоится в рамках вечера профессионального бокса «Буря на Волге» против опытного боксера из Краснодарского края Дмитрия Михайленко (23-9-0).
Напомним, чуть меньше месяца назад Хамхоев одержал победу над Маратом Хузеевым в Москве и довёл свой профессиональный рекорд до семи победных поединков.