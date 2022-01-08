Бокс

Ингушский боксер Али Измайлов одержал досрочную победу над американцем Израилем Даффусом

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Боксер Али Измайлов одержал седьмую победу в своей профессиональной карьере, сообщил газете «Ингушетия» менеджер спортсмена Хусейн Бузуртанов.

По его информации, Измайлову удалось уже в четвертом раунде отправить соперника в технический нокаут. Бой проходил в американском Орландо.

Напомним, что Али Измайлов уже несколько месяцев живет и тренируется в США. В октябре он проводил так называемый тестовый поединок с Джеймсом Баллардом, в котором также одержал досрочную победу.

На сегодняшний день на счету ингушского боксера серия из семи беспроигрышных боев, в то время как для его соперника нынешнее поражение стало восьмым в карьере. Всего же за плечами Даффуса 28 поединков на профессиональном ринге.

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