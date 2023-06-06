Бокс

Ингушский боксер Имран Оздоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований

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Ингушский спортсмен Имран Оздоев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по боксу среди взрослых «Кубок МЧС России» в городе Химки.

Турнир прошёл в рамках международного салона «Комплексная безопасность — 2023» и был посвящен памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.

Организаторами соревнования являлись МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» при поддержке Федерации бокса России, Центра развития и популяризации бокса Александра Борисовича Лебзяка и ПАО «Сбербанк».

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», на ринге выставочного центра «Патриот» лидерство в восьми категориях оспаривали сильнейшие боксеры МЧС из семи федеральных округов. Оздоев выступал на этих соревнованиях в весовой категории свыше 92 кг.

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