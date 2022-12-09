Турнир

Ингушский боксер Магомед Гетагазов стал победителем всероссийского турнира

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Ингушский боксёр Магомед Гетагазов стал победителем ежегодного Всероссийского турнира среди взрослых памяти чемпиона мира среди юниоров Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Рахманова.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», турнир прошёл в Ярославле. Гетагазов выступал в весовой категории до 71 кг.

Соревнования на площадке спортивного комплекса «Атлант» под руководством областной федерации бокса прошли в столице «Золотого кольца» уже в 41-й раз. Почтить память известных боксеров приехали 128 спортсменов из Московской, Костромской, Кировской, Новгородской и Ярославской областей.

«Наш турнир даёт прекрасную возможность молодым спортсменам заявить о себе, а опытным боксёрам продемонстрировать свое мастерство и повысить профессиональные навыки», — отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

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