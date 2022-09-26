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Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов стал чемпионом Hardcore Boxing

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Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов (6-2-0, плюс одна победа в Hardcore Boxing) нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Али Балоевым (10-0-0, плюс две победы и одно поражение в Hardcore Boxing).

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», бой прошёл в рамках турнира Hardcore Boxing в Москве. Сагов стал чемпионом организации в первом тяжёлом весе.

Напомним, ингушский боксёр — действующий чемпион России по боксу среди профессионалов. Али Балоев, в свою очередь, — чемпион Северной Америки по версии NABF Junior Championship.

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