Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов стал чемпионом Hardcore Boxing
Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов (6-2-0, плюс одна победа в Hardcore Boxing) нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Али Балоевым (10-0-0, плюс две победы и одно поражение в Hardcore Boxing).
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», бой прошёл в рамках турнира Hardcore Boxing в Москве. Сагов стал чемпионом организации в первом тяжёлом весе.
Напомним, ингушский боксёр — действующий чемпион России по боксу среди профессионалов. Али Балоев, в свою очередь, — чемпион Северной Америки по версии NABF Junior Championship.