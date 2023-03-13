Бокс

Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО

0
Руслан Сагов (слева)

Ингушский боксёр Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства Сибирского федерального округа среди юниоров 17-18 лет в Томске.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Сагов выступал в весовой категории до 67 кг и получил право участия в первенстве России. Руслан в финале одолел Артёма Хацановича.

В соревнованиях приняли участие 134 боксера из всех 10 регионов Сибири. Победители турнира в 13 весовых категориях получали две путёвки — на первенство России и спартакиаду учащихся России.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах
Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии
Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин
Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»
Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки
Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой

Главное

Яндекс.Метрика

 