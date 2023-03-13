Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Сагов выступал в весовой категории до 67 кг и получил право участия в первенстве России. Руслан в финале одолел Артёма Хацановича.

В соревнованиях приняли участие 134 боксера из всех 10 регионов Сибири. Победители турнира в 13 весовых категориях получали две путёвки — на первенство России и спартакиаду учащихся России.