По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходят в Черногории. Алмазов выступает в весовой категории до 92 кг.

В 1/4 финала Саид одержал победу над вице-чемпионом мира среди юниоров, представителем Польши Якубом Страшевски. В полуфинале ингушский боксер выиграл техническим нокаутом в первом раунде у представителя Черногории Жоржи Лайновича.