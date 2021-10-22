Бокс

Ингушский боксер Саид Алмазов вышел в финал юниорского первенства Европы по боксу — 2021 в Черногории

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Ингушский боксер Саид Алмазов вышел в финал первенства Европы по боксу — 2021 среди юниоров 17-18 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходят в Черногории. Алмазов выступает в весовой категории до 92 кг.

В 1/4 финала Саид одержал победу над вице-чемпионом мира среди юниоров, представителем Польши Якубом Страшевски. В полуфинале ингушский боксер выиграл техническим нокаутом в первом раунде у представителя Черногории Жоржи Лайновича.

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