Ингушский боксер стал победителем первенства России во Владикавказе

Как сообщили в Федерации бокса республики, более 300 боксёров из 69 регионов страны разыграли медали в 16-ти весовых категориях.

Отмечается, что право выступить на главных российских соревнованиях в своей возрастной группе добились 4 боксёра из Ингушетии, и лишь одному из них удалось завоевать медаль. Воспитанник зала бокса физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Сагопши Малгобекского района Хамзат Фаргиев завоевал «золото» в весовой категории до 40 кг.

На пути к золотой медали российского первенства Фаргиев провел пять боев, в которых одержал победу над соперниками из Крыма, Сибирского федерального округа, Новгородской области.

В полуфинале ингушский боксер был сильнее спортсмена из Челябинской области, в финале дожал представителя Краснодарского края и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0. Этой победой спортсмен обеспечил себе место в сборной страны и путевку на первенство Европы. Фаргиев является воспитанником Магомеда и Абдул-Кадыра Булгучевых.

В Федерации бокса региона особо отметили, что «золото» на юношеском первенстве России стало для сборной Ингушетии по боксу долгожданным.