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Ингушский боксер Умар Султыгов стал победителем международного турнира в Грозном

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Ингушский боксер Умар Султыгов стал победителем XIV Международных соревнований, посвященных первому президенту Чеченской Республики — Ахмат-Хаджи Кадырову.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире в Грозном принимали участие спортсмены из 18 стран ближнего зарубежья и регионов России. Султыгов выступал в весовой категории до 92 кг. Ещё один ингушский боксёр Магомед Местоев в четвертьфинальном равном бою в весовой категории до 75 кг уступил представителю Киргизии.

Тренируется Умар Султыгов в Магасе в клубе «Оздо» под руководством наставников Ибрагима Дзангиева, Исы Мургустова и Магомеда Дзаурова.

Магомед Местоев проводит свой тренировочный процесс в ФОК города Назрани под руководством специалистов Макшарипа Местоева, Заура Жандарова и Беслана Шанхоева.

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