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Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем

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По предварительным данным, свой очередной боксёрский поединок ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов (9-0-0) проведёт в конце октября текущего года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов выступит против представителя США, бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Радивое Калайджича (27-2-0).

Отмечается, что место проведения боя пока неизвестно, но данное противостояние уже анонсировал американский телеканал Showtime.

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