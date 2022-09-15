Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем

По предварительным данным, свой очередной боксёрский поединок ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов (9-0-0) проведёт в конце октября текущего года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов выступит против представителя США, бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Радивое Калайджича (27-2-0).

Отмечается, что место проведения боя пока неизвестно, но данное противостояние уже анонсировал американский телеканал Showtime.