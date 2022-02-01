Ингушский боксёр-профессионал Курейш Сагов единогласным решением одержал победу над украинским боксёром в Москве
Ингушский боксёр-профессионал Курейш Сагов (6-1-0) единогласным решением судей одержал победу над украинским боксёром в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Сагов — спортсмен из Иркутска, действующий чемпион России по боксу среди профессионалов. Поединок прошёл в Универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» в Москве.
В со-главном событии турнира в первом тяжелом весе Курейш Сагов уверенно одолел украинца Ивана Юхту (3-7-1).