Ингушский боксёр-профессионал Курейш Сагов единогласным решением одержал победу над украинским боксёром в Москве

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Сагов — спортсмен из Иркутска, действующий чемпион России по боксу среди профессионалов. Поединок прошёл в Универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» в Москве.

В со-главном событии турнира в первом тяжелом весе Курейш Сагов уверенно одолел украинца Ивана Юхту (3-7-1).