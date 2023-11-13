Ингушский борец Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях
Спортсмен ингушского клуба «Вольник» Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях среди мужчин памяти заслуженного мастера спорта России Шамиля Умаханова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в борьбе за третье место в весовой категории до 92 кг Гагиев смог победить Гаджимагомеда Тажудинова из Дагестана, носящего титулы чемпиона СКФО, чемпиона международного турнира памяти Али Алиева.
Напомним, на соревнования в Хасавюрте приехали 250 спортсменов из девяти стран.