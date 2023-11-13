Ингушский борец Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в борьбе за третье место в весовой категории до 92 кг Гагиев смог победить Гаджимагомеда Тажудинова из Дагестана, носящего титулы чемпиона СКФО, чемпиона международного турнира памяти Али Алиева.

Напомним, на соревнования в Хасавюрте приехали 250 спортсменов из девяти стран.