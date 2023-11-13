Вольная борьба

Ингушский борец Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях

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Спортсмен ингушского клуба «Вольник» Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях среди мужчин памяти заслуженного мастера спорта России Шамиля Умаханова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в борьбе за третье место в весовой категории до 92 кг Гагиев смог победить Гаджимагомеда Тажудинова из Дагестана, носящего титулы чемпиона СКФО, чемпиона международного турнира памяти Али Алиева.

Напомним, на соревнования в Хасавюрте приехали 250 спортсменов из девяти стран.

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