Ингушский борец Ахмад Галаев стал победителем юношеского чемпионата Европы

«Успешно справившись с представителем Молдовы Николаем Ламбру и переборов украинца Александра Григоришина, ингушский атлет вышел в финал европейского турнира. В главной схватке Галаев отправил на туше соперника из Армении Айка Гаспаряна и стал чемпионом соревнований», — отметил представитель клуба.

По его словам, тренируется спортсмен под руководством Али Исхакова и Беслана Ганиева.

Чемпионат Европы среди кадетов по вольной, греко-римской и женской борьбе «Cadet European Wrestling Championships-2021» будет проходить в Самокове с 13 по 20 июня. 14 июня на коврах спортивного комплекса «Arena Samokov» стартовали соревнования по вольной борьбе.

Сегодня, в заключительный день турнира вольников, состоялись финальные поединки в весовых категориях: 48, 55, 65, 80 и 110кг.