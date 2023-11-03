Ингушский борец Акромат Шакриев участвует в международном юношеском турнире в Красноярске

В соревнованиях, которые пройдут 3-5 ноября, примут участие более 350 спортсменов из 10 стран мира: Армении, Азербайджана, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и России.

В долаковской ДЮСШ сообщили газете «Ингушетия», что спортсмены поделятся на 11 весовых категорий. В каждой будут разыграны первое, второе и два третьих места. Победителей и призеров по итогам соревнований наградят медалями, грамотами и денежными призами. На борцовский турнир прилетит сам Бувайсар Сайтиев. Он проведет мастер-класс и автограф-сессию с юными спортсменами.

По словам Романа Анжиганова, директора СШОР по вольной борьбе г. Красноярска, «слабых на этот турнир не повезли». Представитель Ингушетии Акромат Шакриев, по мнению специалистов, является фаворитом в своей весовой категории.

Напомним, не так давно Акромат Шакриев стал победителем международного турнира «Медвежонок» в столице Беларуси в весовой категории до 60 кг.