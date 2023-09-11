Вольная борьба

Ингушский борец Акромат Шакриев завоевал «золото» на межрегиональном турнире в Чечне

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Воспитанник долаковской школы вольной борьбы, спортсмен клуба «Вольник» Акромат Шакриев завоевал «золото» на открытом межрегиональном турнире в Чечне, приуроченном к 72-ой годовщине со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в соревнованиях приняли участие свыше двухсот атлетов. Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.

Отмечается, что Акромат Шакриев выступит на международном турнире по вольной борьбе «Медвежонок», который пройдет с 24 по 27 сентября в столице Беларуси.

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