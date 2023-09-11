Ингушский борец Акромат Шакриев завоевал «золото» на межрегиональном турнире в Чечне

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в соревнованиях приняли участие свыше двухсот атлетов. Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.

Отмечается, что Акромат Шакриев выступит на международном турнире по вольной борьбе «Медвежонок», который пройдет с 24 по 27 сентября в столице Беларуси.