Вольная борьба

Ингушский борец Али Цокаев стал призером первенства мира в Иордании

0

Уроженец республики Али Цокаев завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по вольной борьбе в составе сборной команды Азербайджана, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Федерации спортивной борьбы региона.

«Али Цокаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг. Вольник победил поляка (10:0), австрийца (10:0), грузина (13:2), но в полуфинале уступил российскому спортсмену Ибрагиму Кадиеву (8:4)», — сказал собеседник.

По его словам, в схватке за третье место спортсмен одержал победу над бойцом из Ирана (11:1).

Отмечается, что соревнования проходят в столице Иордании Аммане.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семьям участников СВО власти Назрани оказали помощь в подготовке детей к школе
В одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста
Руководителю хоккейного центра в Ингушетии грозит срок за кражу из собственной кассы
В Карабулаке Ингушетии организована доставка воды нуждающимся жителям
В пяти населенных пунктах Ингушетии 17 августа отключат свет
В столице Ингушетии состоялся массовый забег школьников
Юные борцы из Запорожской области побывали с экскурсией в горном районе Ингушетии
В Назрани до конца 2023 года обновят освещение на десяти улицах
Эксперт РАНХиГС рассказала студентам-стартаперам как добиться успеха
Жители села Плиево Ингушетии из-за аварии останутся без воды
Единороссы Ингушетии проверили готовность старейшей школы в регионе к 1 сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 