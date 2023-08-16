Ингушский борец Али Цокаев стал призером первенства мира в Иордании

«Али Цокаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг. Вольник победил поляка (10:0), австрийца (10:0), грузина (13:2), но в полуфинале уступил российскому спортсмену Ибрагиму Кадиеву (8:4)», — сказал собеседник.

По его словам, в схватке за третье место спортсмен одержал победу над бойцом из Ирана (11:1).

Отмечается, что соревнования проходят в столице Иордании Аммане.