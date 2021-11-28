Ингушский борец Амирхин Цечоев стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе

Турнир являлся отборочным, соответственно Цечоев получил путевку на предстоящий чемпионат России по греко-римской борьбе-2022, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

По информации федерации спортивной борьбы республики, еще три представителя спортивного клуба «Ади Ахмад» участвовали в соревнованиях, но не попали в тройку призеров.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев считает, что ингушские спортсмены обладают хорошей силовой подготовкой и выносливостью, они были готовы к соревнованиям, но из-за допущенных в борьбе ошибок трое из них остались без медали.

«Несмотря на серьезную конкуренцию и достойных соперников на этом турнире, наш спортсмен Амирхан Цечоев показал красивую бескомпромиссную борьбу. Неудачно выступили еще три наших спортсмена. Сделаем выводы и до начала нового спортивного сезона начнем работу над ошибками. Убежден, что наших спортсменов ждет еще много ярких побед», — сказал Белхороев.

Он отметил, что вместе с ним поддержать ингушских борцов в столицу приехали вице-президенты федерации спортивной борьбы региона Магомед Евлоев и Бекхан Манкиев. Ответственным на этих соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.