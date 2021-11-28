Борьба

Ингушский борец Амирхин Цечоев стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе

0

На проходившем в спорткомплексе «Олимпийская деревня-80» чемпионате Москвы по греко-римской борьбе представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Ингушетии Амирхан Цечоев завоевал золотую медаль в весе до 82 кг.

Турнир являлся отборочным, соответственно Цечоев получил путевку на предстоящий чемпионат России по греко-римской борьбе-2022, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

По информации федерации спортивной борьбы республики, еще три представителя спортивного клуба «Ади Ахмад» участвовали в соревнованиях, но не попали в тройку призеров.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев считает, что ингушские спортсмены обладают хорошей силовой подготовкой и выносливостью, они были готовы к соревнованиям, но из-за допущенных в борьбе ошибок трое из них остались без медали.

«Несмотря на серьезную конкуренцию и достойных соперников на этом турнире, наш спортсмен Амирхан Цечоев показал красивую бескомпромиссную борьбу. Неудачно выступили еще три наших спортсмена. Сделаем выводы и до начала нового спортивного сезона начнем работу над ошибками. Убежден, что наших спортсменов ждет еще много ярких побед», — сказал Белхороев.

Он отметил, что вместе с ним поддержать ингушских борцов в столицу приехали вице-президенты федерации спортивной борьбы региона Магомед Евлоев и Бекхан Манкиев. Ответственным на этих соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В регионах СКФО самые низкие пенсии в России
За прошедшие сутки в Ингушетии умерли три человека с коронавирусом
Глава Ингушетии считает, что матери всегда нуждаются в любви и поддержке детей
С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
Сулейм Чапанов из Ингушетии обеспечил себе место в сборной России по боксу среди юниоров
В сельском поселении Сагопши Ингушетии частично отключат газ
С 1 декабря текущего года трем категориям пенсионеров повысят размер выплат
Внедрение интерактивных инициатив для развития туризма поддержали в правительстве Ингушетии
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
В Ингушетии за сутки выявлено 84 новых случая Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 