Ингушский борец Ислам Хазбиев стал призером мирового первенства по джиу-джитсу

Как стало известно корреспонденту нашего издания, Хазбиев выступал в весовой категории до 50 кг. На пути к пьедесталу почета он смог одолеть всех своих соперников, уступив лишь победителю турнира.

Отметим, что чемпионат мира по джиу-джитсу лиги ACB JJ стартовал в столице 27 декабря и завершится 30 декабря.

Местом проведения состязаний стала спортивная арена «Аквариум». К соревнованиям были допущены спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.