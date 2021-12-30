Ингушский борец Ислам Хазбиев стал призером мирового первенства по джиу-джитсу
Спортсмен из Ингушетии Ислам Хазбиев стал серебряным призером проходившего в Москве чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO-GI 2021, сообщили нашей газете в группе поддержки юного борца.
Как стало известно корреспонденту нашего издания, Хазбиев выступал в весовой категории до 50 кг. На пути к пьедесталу почета он смог одолеть всех своих соперников, уступив лишь победителю турнира.
Отметим, что чемпионат мира по джиу-джитсу лиги ACB JJ стартовал в столице 27 декабря и завершится 30 декабря.
Местом проведения состязаний стала спортивная арена «Аквариум». К соревнованиям были допущены спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.