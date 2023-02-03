Греко-римская борьба

Ингушский борец классического стиля Муса Евлоев пропустит чемпионат России

0

Чемпион Олимпийских игр, борец классического стиля Муса Евлоев не выступит на чемпионате России, который пройдет 7–8 февраля в Уфе.

По словам Евлоева, он всё еще не возобновил карьеру. Прошлым летом двукратный чемпион мира заявил, что взял паузу в карьере.

Отмечается, что причиной всему — череда травм и долгое восстановление после них. Как сообщило РИА «Новости», чемпионат в Уфе по греко-римской борьбе Муса посетит в качестве гостя.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунже Ингушетии провели антинаркотическую акцию
КДМ Ингушетии объявил публицистический онлайн-конкурс «Лайф по-трезвому»
Юнармеец из Ингушетии выступил с докладом на конференции к 80-летию победы в Сталинградской битве
В Россельхозцентре по Ингушетии готовятся к севу яровых
В Ингушетии проходят мероприятия в рамках Года педагога и наставника
Ингушским школьникам рассказали о важности вакцинопрофилактики полиомиелита
Старое здание амбулатории в Назрани Ингушетии преобразуют в новую библиотеку
В столице Ингушетии проведут акцию «Рак — не приговор»
Дом культуры села Алхасты стал участником конкурса на звание лучшего ДК Ингушетии
В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие на тему противодействия наркомании
Ингушетия получит более 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Главное

Яндекс.Метрика

 