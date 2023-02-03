Ингушский борец классического стиля Муса Евлоев пропустит чемпионат России

По словам Евлоева, он всё еще не возобновил карьеру. Прошлым летом двукратный чемпион мира заявил, что взял паузу в карьере.

Отмечается, что причиной всему — череда травм и долгое восстановление после них. Как сообщило РИА «Новости», чемпионат в Уфе по греко-римской борьбе Муса посетит в качестве гостя.