Греко-римская борьба

Ингушский борец классического стиля Турпал-Али Мазаев стал чемпионом Красноярского края

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Представитель ингушского клуба «Ади Ахмад» Турпал-Али Мазаев стал чемпионом Красноярского края по греко-римской борьбе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, спортсмен выступал на турнире в весовой категории до 82 кг.

На пути к победе ингушский атлет провел четыре схватки. Участниками соревнований стали более 150 спортсменов. Напомним, краевой чемпионат являлся отбором на предстоящий чемпионат России.

Необходимо отметить, что Красноярский край является кузницей чемпионов по греко-римской борьбе. Достаточно вспомнить самого известного и уважаемого в мире борца — двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

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