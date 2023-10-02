Греко-римская борьба

Ингушский борец Магомед Барахоев стал победителем открытого турнира в Белоруссии

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Ингушский спортсмен Магомед Барахоев стал победителем открытого областного турнира по греко-римской борьбе в белорусском Витебске на призы серебряного призера Олимпийских игр 1980 года заслуженного мастера спорта Игоря Каныгина.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в турнире приняли участие более 100 спортсменов в возрасте до 23 лет. Барахоев выступал в весовой категории до 67 кг.

«Магомед провел четыре встречи, три из которых он завершил досрочно и одну со счетом 5:2. Наш спортсмен показал хорошую борьбу, за которой было интересно наблюдать. Несомненно, такие конкурентные и масштабные соревнования дают спортсменам бесценный опыт», — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

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