Борьба

Ингушский борец Мурад Евлоев выступит на Гран-при «Иван Ярыгин — 2023»

0

Спортсмен клуба «Кушт» Мурад Евлоев примет участие в престижных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин Гран-при «Иван Ярыгин — 2023».

Спортивный праздник в Красноярске продлится с 25 по 30 января текущего года. В нём будут участвовать именитые атлеты России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, на красноярских коврах померятся силами около 300 вольников из 11 стран. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина выступят борцы из России и стран СНГ. Также в турнире, посвященном памяти двукратного чемпиона Олимпийских игр, будут участвовать борцы из дальнего зарубежья. Спортсмены будут оспаривать медали в 10 весовых категориях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные ингушские атлеты стали призёрами межрегионального турнира по греко-римской борьбе в Черкесске
Эксперт РАНХиГС: «Точка роста» — актуальный проект для Ингушетии
Ингушетия попала в тройку регионов-лидеров рейтинга госпабликов в сфере здравоохранения
Ингушетия демонстрирует прорыв в рейтинге эффективности управления
Все учреждения культуры Ингушетии оснащены необходимыми музыкальными инструментами
Фатиму Албакову утвердили в должности ректора Ингушского госуниверситета
Задача властей в Год педагога и наставника — привлечь внимание к профессии учителя — Калиматов
НБ Ингушетии получила в дар от вдовы балкарского поэта Кайсына Кулиева издания, посвященные его памяти
Филармония Ингушетии принимает активное участие в проекте «Культура для школьников»
Юные самбисты Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии
В Ингушетии завершился проект «Школа юных корреспондентов»

Главное

Яндекс.Метрика

 