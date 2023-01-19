Спортивный праздник в Красноярске продлится с 25 по 30 января текущего года. В нём будут участвовать именитые атлеты России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, на красноярских коврах померятся силами около 300 вольников из 11 стран. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина выступят борцы из России и стран СНГ. Также в турнире, посвященном памяти двукратного чемпиона Олимпийских игр, будут участвовать борцы из дальнего зарубежья. Спортсмены будут оспаривать медали в 10 весовых категориях.