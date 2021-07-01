Олимпиада

Ингушский борец Муса Евлоев выбран капитаном сборной России на Олимпийские игры в Токио

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В состав национальной сборной России на Олимпийские игры в Токио включён ингушский борец Муса Евлоев.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на днях объявили состав сборной страны по греко-римской борьбе для участия в Олимпийских играх — 2020.

Евлоев выступит в весовой категории до 97 кг. Необходимо отметить тот факт, что Муса выбран капитаном сборной на ОИ-2020. У Ингушетии уже два участника Олимпиады в Японии, до старта которой остаётся меньше месяца.

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