Ингушский борец Самаил Евлоев стал кандидатом в сборную команду России среди юношей до 18 лет

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, Евлоев выступал в весовой категории до 60 кг. Спортсмен провёл пять схваток, в четырех из которых выиграл, уступив лишь в одной встрече и став, таким образом, бронзовым призёром.

В борьбе за бронзу ингушский борец одержал победу над представителем Дагестана со счётом 10:0.

Напомним, турнир имеет статус переходного первенства России, призеры, занявшие первые, вторые, третьи места, становятся кандидатами для формирования сборной команды России среди юношей до 18 лет на 2024 год.