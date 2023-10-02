Вольная борьба

Ингушский борец Самаил Евлоев стал кандидатом в сборную команду России среди юношей до 18 лет

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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе города Назрани Самаил Евлоев стал бронзовым призёром «переходного» первенства России среди юношей до 18 лет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, Евлоев выступал в весовой категории до 60 кг. Спортсмен провёл пять схваток, в четырех из которых выиграл, уступив лишь в одной встрече и став, таким образом, бронзовым призёром.

В борьбе за бронзу ингушский борец одержал победу над представителем Дагестана со счётом 10:0.

Напомним, турнир имеет статус переходного первенства России, призеры, занявшие первые, вторые, третьи места, становятся кандидатами для формирования сборной команды России среди юношей до 18 лет на 2024 год.

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