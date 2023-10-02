Ингушский борец Самаил Евлоев стал кандидатом в сборную команду России среди юношей до 18 лет
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе города Назрани Самаил Евлоев стал бронзовым призёром «переходного» первенства России среди юношей до 18 лет.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, Евлоев выступал в весовой категории до 60 кг. Спортсмен провёл пять схваток, в четырех из которых выиграл, уступив лишь в одной встрече и став, таким образом, бронзовым призёром.
В борьбе за бронзу ингушский борец одержал победу над представителем Дагестана со счётом 10:0.
Напомним, турнир имеет статус переходного первенства России, призеры, занявшие первые, вторые, третьи места, становятся кандидатами для формирования сборной команды России среди юношей до 18 лет на 2024 год.