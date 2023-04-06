Вольная борьба

Ингушский борец вольного стиля Акромат Шакриев поборется в финале первенства России в Наро-Фоминске

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Спортсмен клуба «Вольник» Акромат Шакриев поборется в финале первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Наро-Фоминске.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, Шакриев в весе до 60 кг встретится на ковре с представителем Московской области Ясином Берсанукаевым.

Дополнительной мотивацией для ингушского борца стала новость о том, что российские юноши будут допущены к международным соревнованиям. Ведь если накануне участники боролись за попадание в сборную страны U-17, то сегодня ставки выше — победители получат путевки на первенство мира, а серебряные призеры — на «Евро».

Напомним, более 400 участников оспаривают лидерство на коврах культурно-спортивного комплекса «Нара».

 

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