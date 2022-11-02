Ингушский борец вольного стиля Акромат Шакриев стал победителем межрегионального турнира в Грозном
Ингушский борец вольного стиля Акромат Шакриев, представляющий спортклуб «Кушт», завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей и молодежи в Грозном.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, на пути к победе Шакриев провел пять схваток. Отмечается, что в финале состязаний был повержен представитель Дагестана.
Напомним, в соревнованиях приняли участие около 500 борцов из Казахстана, Беларуси, Ингушетии, Дагестана, ХМАО, Северной Осетии и разных районов Чеченской Республики.