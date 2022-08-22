Ингушский борец Юсуф Мациев стал серебряным призером первенства мира среди юниоров
Ингушский спортсмен Юсуф Мациев, выступающий за Казахстан, стал серебряным призером первенства мира по греко-римской борьбе-2022 среди юниоров до 21 года.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в столице Болгарии. Мациев выступал в весовой категории до 97 кг. Ингушский спортсмен из Костаная вышел в финал, где встретился с иранцем Али Рамезани Абедидарзи.
В текущем году Мациев выиграл все крупные турниры по молодежи. Так, он стал чемпионом Казахстана, победителем международного турнира памяти Жаксылыка Ушкемпирова и чемпионом Азии.