Ингушский борец Юсуф Мациев стал серебряным призером первенства мира среди юниоров

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в столице Болгарии. Мациев выступал в весовой категории до 97 кг. Ингушский спортсмен из Костаная вышел в финал, где встретился с иранцем Али Рамезани Абедидарзи.

В текущем году Мациев выиграл все крупные турниры по молодежи. Так, он стал чемпионом Казахстана, победителем международного турнира памяти Жаксылыка Ушкемпирова и чемпионом Азии.