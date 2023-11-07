Вольная борьба

Ингушский борец Зелимхан Чаниев стал серебряным призером международного турнира

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Спортсмен ингушского клуба «Чингиз» Зелимхан Чаниев завоевал серебро Международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет на призы Бувайсара Сайтиева в весовой категории до 51 кг.

«Турнир Бувайсара Сайтиева единственный из юношеских состязаний включён в международный календарь. Впервые соревнования проводились 18 лет назад, тогда они носили скромный городской статус. Для юношей международные старты могут стать началом блестящего спортивного будущего», — подчеркнули организаторы соревнований.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в турнире приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран мира: Армении, Азербайджана, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и России.

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