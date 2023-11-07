Ингушский борец Зелимхан Чаниев стал серебряным призером международного турнира

«Турнир Бувайсара Сайтиева единственный из юношеских состязаний включён в международный календарь. Впервые соревнования проводились 18 лет назад, тогда они носили скромный городской статус. Для юношей международные старты могут стать началом блестящего спортивного будущего», — подчеркнули организаторы соревнований.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в турнире приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран мира: Армении, Азербайджана, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и России.