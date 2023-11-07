Ингушский борец Зелимхан Чаниев стал серебряным призером международного турнира
Спортсмен ингушского клуба «Чингиз» Зелимхан Чаниев завоевал серебро Международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет на призы Бувайсара Сайтиева в весовой категории до 51 кг.
«Турнир Бувайсара Сайтиева единственный из юношеских состязаний включён в международный календарь. Впервые соревнования проводились 18 лет назад, тогда они носили скромный городской статус. Для юношей международные старты могут стать началом блестящего спортивного будущего», — подчеркнули организаторы соревнований.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в турнире приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран мира: Армении, Азербайджана, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и России.