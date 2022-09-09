Ингушский центр театра, кино и креативных индустрий провел для школьников мероприятие о кинематографе

Директор ЦТК и КИ Мадина Дзортова рассказала школьникам о роли кино в нашей жизни, об истоках ингушского кинематографа, а также о плодотворной и непростой работе творческого коллектива «Зокх». Дети посмотрели несколько сюжетов с комментариями Дзортовой.

Режиссёр-документалист Мадина Костоева провела для учащихся краткий экскурс в историю мирового кинематографа. Ребят познакомили с первым фильмом в истории кино, первыми звуковым и цветным фильмами, первым русским фильмом — все эти работы были показаны на экране и сопровождены комментарием.

Также школьники узнали о своих соотечественниках за границей, которые внесли вклад в развитие кинематографа, Шамиле Ахушкове и Берте Котиеве.