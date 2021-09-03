Фестиваль

Ингушский драмтеатр имени Базоркина примет участие в фестивале национальных театров в Дагестане

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Артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина примут участие в международном фестивале национальных театров, который пройдет с 28 сентября по 5 октября в столице Дагестана — Махачкале, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Артисты представят спектакль «Пока арба не перевернулась» («Ворда харцалехь») по пьесе О. Иоселиани. Режиссер-постановщик — Вахтанг Николава.

В конкурсной программе примут участие также национальные театры из Казахстана, Армении, Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Чечни и Дагестана, которые представят зрителям спектакли по произведениям классической и современной национальной драматургии народов России и зарубежья.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы круглые столы для обсуждения спектаклей с участием ведущих театральных критиков. На протяжении 7 дней будет проходить «Лаборатория режиссеров», куда приглашены пять выпускников ведущих вузов России и молодые дагестанские режиссеры. По ее результатам будут представлены эскизы спектаклей. Автор лучшего получит возможность поставить свою дипломную работу на дагестанской сцене.

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