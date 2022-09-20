Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль по пьесе Саида Чахкиева «Яма»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина 27 и 28 сентября представит спектакль по пьесе известного ингушского писателя Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма»), сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Спектакль рассказывает о судьбах людей, которые распространяют наркотики и при этом пропагандируют религиозные и моральные ценности. Главный герой — пожилой человек, сделавший себе состояние, распространяя наркотические средства. Он убежден, что его семьи эта беда не коснется. Но судьба распоряжается таким образом, что плоды его деятельности вкушают его домочадцы. Он осознает всю горечь своих поступков, когда его любимая дочь выходит замуж за наркозависимого.

Спектакль в рамках программы «Пушкинская карта» состоится в муниципальном Дворце культуры г. Назрани. Начало — в 13:00.

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